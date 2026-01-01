به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر پایتخت، گفت:وضعیت تردد خودروها در صبح امروز پنجشنبه، در معابرتهران همچنان در وضعیت عادی و روان است، اما پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابان‌ها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.



وی افزود: مراقب سرعت و سبقت های غیر مجاز باشیم چرا که انجام حرکات خطرناک در معابر خلوت، حوادث تلخ رانندگی را به‌دنبال خواهد داشت که متاسفانه باعث به خطر انداختن جان خود و ‌دیگر همشهریان عزیز خواهد شد. بنابراین با توجه به خلوتی معابر پایتخت، می‌بایست همیشه و در همه حال با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه و داشتن دقت همراه با تمرکز، در سطح شهر تردد کنید.

به گفته سرهنگ شریفی، سرعت‌های بالا در هنگام رانندگی در بروز تصادفات بسیار موثر بوده و متأسفانه حادثه‌ای تلخ و ناگوار را رقم می‌زنند که صدمات جانی و مالی جبران ناپذیری را به همراه خواهند داشت.



رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ به رانندگان توصیه کرد: با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، فرهنگ صحیح ترافیک را در پایتخت اشاعه داده و بدین منظور در سطح شهر در کنار دیگر همشهریان، با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر، رانندگی ایمن را تجربه کنیم.