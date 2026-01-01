پخش زنده
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: افزایش حجم ترافیک از عصر گاه امروز تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابانهای پایتخت پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر پایتخت، گفت:وضعیت تردد خودروها در صبح امروز پنجشنبه، در معابرتهران همچنان در وضعیت عادی و روان است، اما پیش بینی میشود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابانها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.
وی افزود: مراقب سرعت و سبقت های غیر مجاز باشیم چرا که انجام حرکات خطرناک در معابر خلوت، حوادث تلخ رانندگی را بهدنبال خواهد داشت که متاسفانه باعث به خطر انداختن جان خود و دیگر همشهریان عزیز خواهد شد. بنابراین با توجه به خلوتی معابر پایتخت، میبایست همیشه و در همه حال با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه و داشتن دقت همراه با تمرکز، در سطح شهر تردد کنید.
به گفته سرهنگ شریفی، سرعتهای بالا در هنگام رانندگی در بروز تصادفات بسیار موثر بوده و متأسفانه حادثهای تلخ و ناگوار را رقم میزنند که صدمات جانی و مالی جبران ناپذیری را به همراه خواهند داشت.
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ به رانندگان توصیه کرد: با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، فرهنگ صحیح ترافیک را در پایتخت اشاعه داده و بدین منظور در سطح شهر در کنار دیگر همشهریان، با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر، رانندگی ایمن را تجربه کنیم.