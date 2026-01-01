جشن میلاد امام جواد (ع) و امام علی (ع) به همت مدرسه حضرت مهدی (عج) و با همکاری پایگاه مقاومت شهید چمران حوزه محمد رسول الله در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه شهرستان ترکمن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این جشن امروز با پیوند دو موضوع تربیت فرزند در عصر فناوری و پایبندی به ارزش‌های انقلابی با شعار بصیرت و مقاومت برگزار شد.

در این مراسم دکتر لشکر بلوکی استاد دانشگاه به سخنرانی پیرامون تربیت فرزند در عصر تکنولوژی پرداخت و بر لزوم افزایش سواد رسانه‌ای والدین برای همراهی هوشمندانه با فرزندان تأکید کرد.

وی در ادامه سیره امام جواد (ع) که در کودکی به مقام امامت رسیدند و جوان‌ترین امام هستند را به عنوان الگوئی برای شناسایی و پرورش استعداد‌های نسل نوجوان و مقاومت در برابر جنگ نرم دشمن معرفی کردند.

در این برنامه با اجرای سرود و تقدیر از معلمین و دانش‌آموزان و یاد شهدا و عهد با ولایت را گرامی داشتند.