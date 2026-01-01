پیکر مرحومه خانم ماه عطازادگان مادر شهیدان والامقام محمدجواد و محمدباقر محبی تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،پیکر مرحومه خانم ماه عطازادگان مادر شهیدان محبی جهرمی امروز پنجشنبه با حضور مردم شهرستان جهرم تشییع و در گلزار شهدای رضوان آرام گرفت.

مراسم بزرگداشت مرحومه عطازادگان امروز از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰ در حسینیه آیت الله آیت الهی این شهرستان برگزار می‌شود.

شهید جاوید الاثر محمدباقر محبی جهرمی در سال ۱۳۶۲ در سن ۲۰ سالگی در عملیات والفجر یک در منطقه شرهانی و بسیجی شهید محمدجواد محبی جهرمی در سن ۲۳ سالگی در ۲۵ اسفند ۱۳۶۲ در عملیات خیبر در منطقه جزیره مجنون به خیل شهدا پیوستند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.