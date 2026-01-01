پخش زنده
در شهرستان نهاوند ۷ بیمار پروانهای وجود دارد که چند سالی است مورد حمایت مرکز خیریه قلبهای مهربان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بیماری پروانهای نوعی بیماری ژنتیکی بوده که در دوران جنینی همراه فرد بیمار است، در این بیماری کلاژنهای پوستی ساخته نمیشوند و پوست بدن بیمار دچار زخمهای دردناکی می شود که تقریبا علاج ناپذیراست.
فرد بیمار مجبور است تا پایان عمر با این بیماری دردناک زندگی کرده و آن را تحمل کند.
مرکز خیریه قلبهای مهربان نهاوند این بیماران را زیر پوشش حمایتهای مختلف خود قرار داده است.
در این شهرستان ۷ بیمار پروانهای وجود دارد که چند سالیست مورد حمایت این مرکز و دیگر خیرین نیک اندیش نهاوند قرار دارند.