به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بیماری پروانه‌ای نوعی بیماری ژنتیکی بوده که در دوران جنینی همراه فرد بیمار است، در این بیماری کلاژن‌های پوستی ساخته نمی‌شوند و پوست بدن بیمار دچار زخم‌های دردناکی می شود که تقریبا علاج ناپذیراست.

فرد بیمار مجبور است تا پایان عمر با این بیماری دردناک زندگی کرده و آن را تحمل کند.

مرکز خیریه قلب‌های مهربان نهاوند این بیماران را زیر پوشش حمایت‌های مختلف خود قرار داده است.

در این شهرستان ۷ بیمار پروانه‌ای وجود دارد که چند سالیست مورد حمایت این مرکز و دیگر خیرین نیک اندیش نهاوند قرار دارند.



