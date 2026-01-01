همایون رحیمیان، رهبر ارکستر ملی ایران، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما با اشاره به رویکرد فعلی ارکستر ملی گفت:حُسن بزرگ ارکستر ملی در شرایط کنونی، اجرای آثاری از گذشتگان و موسیقی اصیل و ارزشمند ایرانی است. این آثار با عشق و علاقه فراوان توسط جوانان و اعضای ارکستر اجرا می‌شود و این شور و اشتیاق را می‌توان در چهره تک‌تک نوازندگان دید؛ موضوعی که برای من آرامش‌بخش است.



وی افزود:همیشه آرزو داشتم موسیقی اصیل ایرانی در کشور بیشتر دیده و شنیده شود و اکنون در ارکستر ملی تلاش ما بر این است که آثار قدیمی را با اجرای خوب و باکیفیت روی صحنه ببریم و در کنار آن، موسیقی‌های محلی را نیز در برنامه‌ها بگنجانیم.



رحیمیان با تأکید بر نقش جوانان در آینده موسیقی کشور اظهار کرد:یکی از اهداف اصلی ما این است که جوانان به ارکستر جذب شوند، با ارکستر کار کنند و همچنین جوانانی که شنونده این نوع موسیقی هستند، از نزدیک به تماشای کنسرت‌ها بیایند و با موسیقی ایرانی ارتباط برقرار کنند.



رهبر ارکستر ملی با اشاره به ضرورت حمایت رسانه‌ای گفت:متأسفانه سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که توجه کافی به موسیقی خوب ایرانی نمی‌شود. از نظر شنیداری، رسانه ملی و به‌ویژه تلویزیون می‌تواند نقش مهمی در ترویج موسیقی اصیل ایرانی ایفا کند.



وی در پایان خاطرنشان کرد:در کنار ارکستر ملی، ارکستر سمفونیک نیز باید جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم جوانان را به حضور در کنسرت‌ها تشویق کنیم و زمینه لذت بردن آن‌ها از موسیقی فاخر را فراهم آوریم.