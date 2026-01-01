به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ششمین همایش اقوام و ادیان در مکتبِ سردار شهید سلیمانی با حضور سردار نوعی اقدم، همرزم سردار سلیمانی و سردار باکری در ارومیه برگزار شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در ششمین همایش «اقوام و ادیان در مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی» که در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی آذربایجان‌غربی با حضور هم‌رزم شهید سلیمانی برگزار شد، با اشاره به اینکه بازخوانی و تبیین مکتب سلیمانی یک ضرورت است، گفت: مکتب سلیمانی برگرفته از آموزه‌های قرآنی است؛ کتابی که اساس دعوت آن، وحدت، کرامت انسانی و نفی تفرقه است.

مقابلی بیان کرد: مکتب سلیمانی نیز مبلغ وحدت است و پیام حریت و آزادگی و انسانیت را فراتر از مرز‌ها و قومیت‌ها و مذاهب، به جهانیان مخابره کرد.

وی ادامه داد: استان آذربایجان غربی مشهد ۱۲هزار شهید از استان و ۲۴ هزار شهید مهاجر است؛ و با تنوع کم نظیر قومی، دینی و مذهبی، جلوه‌ای روشن از وحدت در عین کثرت است.



سردار سلیمانی ضامن امنیت تمامی اقوام بود

ماموستا مامد کلشی نژاد، امام جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به اینکه آرامش و امنیت منطقه، مدیون رشادت‌های سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی و همه سرداران این سرزمین است.

وی افزود: سردار سلیمانی ضامن امنیت تمامی اقوام بود؛ مکتب ایشان، دارای اصولی است که یک انسان را در مسیر تکامل در یک محور اخلاقی، هدایت می‌کند.

سردار رحیم نوعی اقدم، همرزم شهید سلیمانی نیز ضمن تصریح اینکه استان آذربایجان‌غربی، تجلی اقتدار، وحدت، عزت، همبستگی و همزیستی اعتقاد محور هست، به بیان خاطرات و ویژگی‌های مکتب سلیمانی پرداخت.

اجرای گروه سرود «یاران خراسانی»، پخش کلیپ‌های مرتبط، رونمایی و قرائت بیاینه پایانی همایش، تقدیر از فعالان همایش و .. از دیگر بخش‌های این همایش بود.