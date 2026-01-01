به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خواف گفت: با اعلام خبر برخورد رخ به رخ پژو ۴۰۵ و تریلی در محور خواف به قائن محدوده روستای بیاس آباد بلافاصله تیم عملیاتی مستقر در پایگاه امداد و نجات سه راهی نشتیفان با خودرو آمبولانس و ست نجات به محل حادثه اعزام شد.

محمد افشار مقدم افزود: در این حادثه یک نفر در داخل خودرو پژو حبس شده و جان باخته بود که با همکاری عوامل آتش نشانی عملیات سخت و نفس گیر رهاسازی، با توجه به قرار گرفتن پژو ۴۰۵ به طور کامل زیر تریلی، با استفاده از ست نجات و دو دستگاه جرثقیل مدیریت بحران انجام و پیکر فرد فوت شده تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه شد.