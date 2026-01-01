به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از روزنامه جنگ؛ براساس اعلامیه دیرهنگام وزارت نفت پاکستان، این تغییرات قیمتی بر اساس نوسانات بازار جهانی نفت صورت گرفته است.

قیمت هر لیتر بنزین از ۲۶۳.۴۵ روپیه به ۲۵۳.۱۷ روپیه کاهش یافته است. کاهش قیمت بنزین تأثیر مستقیمی بر بودجه خانوار‌های متوسط و کم‌درآمد دارد.

از سوی دیگر، قیمت گازوئیل سوپر از ۲۶۵.۶۵ روپیه به ۲۵۷.۰۸ روپیه در هر لیتر رسیده است. دیزل عمدتاً در بخش حمل و نقل سنگین و ماشین‌آلات کشاورزی و تجهیزات آبیاری مصرف می‌شود و معمولاً عامل افزایش هزینه مواد غذایی و سبزیجات در این کشور محسوب می‌شود.

اگرچه مالیات بر ارزش افزوده روی تمام محصولات پتروشیمی صفر است، دولت پاکستان برای گازوئیل ۷۸ روپیه و برای بنزین و سوخت‌های با اکتان بالا ۸۲ روپیه به عنوان مالیات پتروشیمی و ۲.۵ روپیه به‌عنوان مالیات محیط زیستی دریافت می‌کند. همچنین، حدود ۱۶ تا ۱۷ روپیه در هر لیتر به‌عنوان حقوق گمرکی بر سوخت داخلی یا وارداتی اعمال می‌شود و شرکت‌های نفتی نیز حدود ۱۷ روپیه در هر لیتر سود توزیع و فروش دریافت می‌کنند.

بنزین و گازوئیل از منابع درآمدی مهم دولت در پاکستان شناخته می‌شوند و میانگین فروش ماهانه آنها ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن است، در حالی که تقاضای ماهانه نفت خام تنها ۱۰ هزار تن است. دولت در سال مالی ۲۰۲۵ تنها از محل مالیات پتروشیمی حدود ۱.۱۶۱ تریلیون روپیه درآمد کسب کرده و پیش‌بینی می‌شود با افزایش تقریباً ۲۷ درصدی، این درآمد در سال مالی جاری به ۱.۴۷۰ تریلیون روپیه برسد.