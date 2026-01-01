پخش زنده
واژگونی خودروی وانت پراید در جاده مهر به لامرد، یک کشته برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان مُهر گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی وانت پراید در کیلومتر پنج جاده مهر-لامرد، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.
میثم نیکنام افزود: نجاتگران پس ارزیابی و ایمن سازی صحنه، با همکاری عوامل اورژانس و آتشنشانی اقدام به رهاسازی فوتی که مرد ۲۲ ساله بود کردند و سپس پیکر وی را به عوامل انتظامی تحویل دادند.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.