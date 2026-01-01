طی ۱۶ سال از آغاز گازرسانی در سیستان و بلوچستان، تنها ۸۰ روستا گازدار بودند، اما در مدت زمان هشت ماه، ۲۴۰ روستا به شبکه سراسری پیوستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان گفت: شبکه گاز سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۸ با ورود به ایرانشهر آغاز شد و توسعه آن به صورت ۲ خط مجزا، یکی به سمت شمال استان (منطقه سیستان) و دیگری به سمت جنوب (چابهار و کنارک)، آغاز شد.

محمود هاشمی افزود: در طول ۱۶ سال گذشته، از مجموع ۵۵ شهر سیستان و بلوچستان، تنها ۱۳ شهر گازدار بودند. اما با تلاش‌های مستمر، در همین امسال چهار شهر دیگر گازدار شدند و اکنون در مجموع ۱۷ شهر از گاز شهری برخوردارند.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که در حال حاضر، تمام ۵۵ شهر استان درگیر عملیات گازرسانی هستند؛ ۱۷ شهر گازدار شدند، ۲۳ شهر در حال اجرای طرح هستند و بقیه نیز در مرحله طراحی و پیمان‌سپاری بوده و عملیات آنها تا پایان سال آینده آغاز خواهد شد.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان در مجموع ۲۴ شهر در ۲ سال گذشته گازدار شده و یا خواهند شد، که این میزان از آمار ۱۶ سال گذشته حتی با وجود کمک‌های استانی معین بسیار بیشتر است.

هاشمی تصریح کرد: سیستان و بلوچستان دارای ۱۰ هزار و ۱۰۰ روستاست که طبق برآورد اولیه سه هزار و ۶۰۰ روستا دارای شرایط گازرسانی هستند و این تعداد افزایش خواهد یافت.

وی تأکید کرد: در مقایسه تاریخی، در طول ۱۶ سال گذشته، تنها ۸۰ روستا گازدار شده بود. اما عملکرد ما در هشت ماه امسال به تنهایی بسیار چشمگیر بوده؛ در این مدت ۲۴۰ روستا گازدار شدند و مجموع روستا‌های گازدار به ۳۲۰ مورد رسید.

مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان بیان کرد: اکنون یک‌هزار روستا در دست اجرا بوده و تا پایان سال آینده گازرسانی می‌شوند. همچنین، ۲ هزار روستای دیگر در دست طراحی و پیمان‌سپاری هستند که از این تعداد، حدود ۵۰۰ روستا تا پایان امسال عملیات اجرایی آنها شروع خواهد شد و در نهایت ۳۵۰ روستای دیگر نیز گازدار خواهند شد؛ این پروژه‌ها نتیجه عملکرد ۲ سال اخیر است.

وی ادامه داد: در سیستان و بلوچستان سه هزار و ۷۰۰ صنعت فعال داریم. تا پایان سال گذشته، تنها یک‌هزار صنعت گازدار بودند. خوشبختانه بر اساس تقاضای واحدها، استقبال افزایش یافته و با سرعت عملیات گازرسانی انجام شده و اکنون حدود ۴۰۰ واحد صنعتی جدید مشترک گاز شده‌اند.

هاشمی گفت: مالکان واحد‌های تولیدی، خدماتی و صنعتی باید با توجه به اینکه خطوط گازرسانی از کنار واحد‌ها رد شده است، برای بهره‌مندی از سوخت پاک مراجعه کنند؛ زیرا شرایط استفاده از گاز نسبت به سوخت مایع بهتر بوده و با کمترین هزینه عملیات گازرسانی انجام می‌شود.