سردار حاج قاسم سلیمانی، بزرگمردی بود که در زمان حیاتش همه دغدغه و تلاشش، نابودی دشمنان امت بود و پس از شهادتش هم قهرمان ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ شهید سلیمانی، الگوی ولایتمداری برای همگان به ویژه نسل جوان است.
سردار سلیمانی تنها یک فرمانده نبود؛ او پرچمدار عزت و امنیت ملتها و تجسم روح مقاومت بود که خون پاکش پیماننامهای شد میان نسلها که راه مقاومت پایان ندارد.
سردار سلیمانی با روحیهای سرشار از عشق به وطن و مردم، در خط مقدم مبارزه با دشمنان اسلام ایستاد و امنیت و عزت را برای ملتهای منطقه به ارمغان آورد.
حاج قاسم با مدیریت جهادی و نگاه فراملی، جبهه مقاومت را به الگویی جهانی تبدیل و در میدان عمل، درس ایثار و شجاعت را به نسلهای امروز و فردا آموخت.
یاد و نام حاج قاسم امروز در قلب جوانان و دانشجویان زنده بوده و الهامبخش حرکتهای فرهنگی و اجتماعی در سراسر کشور است.
ما وظیفه داریم راه و اندیشه سردار سلیمانی را در قالب فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و هنری به نسلهای آینده منتقل کنیم تا چراغ مقاومت همواره روشن بماند