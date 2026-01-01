پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد: توسعه شبکههای آبرسانی و فاضلاب، بهبود زیرساختها و توجه به مدیریت بهینه منابع آب، از مهمترین رویکردهای شرکت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلال علمدار به مناسبت سالروز تأسیس شرکتهای آب و فاضلاب کشور، ضمن گرامیداشت ۱۱ دیماه، این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای بازخوانی دستاوردها و یادآوری مسئولیتهای خطیر صنعت آب و فاضلاب عنوان کرد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی آب بهعنوان زیرساخت حیاتی توسعه پایدار اظهار داشت: یازدهم دیماه یادآور عزم ملی در ساماندهی، ارتقا و توسعه خدماترسانی در حوزه آب و فاضلاب است و این صنعت نقشی اساسی در تأمین آب سالم، بهبود زیرساختها و صیانت از منابع ارزشمند آبی کشور ایفا میکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با بیان اینکه این شرکت در سالهای گذشته با اتکا به توان تخصصی و تلاشهای مستمر کارکنان، گامهای مؤثری در مسیر ارتقای کیفیت خدمات برداشته است، افزود: توسعه شبکههای آبرسانی و فاضلاب، بهبود زیرساختها و توجه به مدیریت بهینه منابع آب، از مهمترین رویکردهای شرکت آبفا در استان یزد بوده است.
علمدار همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف و فرهنگسازی عمومی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر، استفاده بهینه از منابع آبی بهعنوان یک وظیفه ملی و اجتماعی مطرح است و تحقق این هدف، مستلزم مشارکت و همراهی آگاهانه مردم شریف استان میباشد.
وی با قدردانی از تلاشهای صادقانه و مسئولانه کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان یزد و همراهی مردم، ابراز امیدواری کرد: با اتکال به خداوند متعال و با همدلی و همکاری، بتوانیم در مسیر تحقق اهداف کلان صنعت آب و فاضلاب کشور، آیندهای روشن و پایدار برای استان یزد و ایران عزیز رقم بزنیم.