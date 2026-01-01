پخش زنده
نورالدین رحیمی؛ از اختصاص ۴۰۰ هکتار زمین برای ایجاد «شهرک لُجستیک» در منطقه آزاد مهران، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عضو هیئت مدیره منطقه آزاد مهران گفت: با دریافت مجوزهای زیستمحیطی و پدافند غیرعامل، همه موانع قانونی برای تصویب نهایی طرح جامع در شورای عالی مناطق آزاد برطرف شده است.
وی اظهار کرد: یکی از کاستیهای جدی در غرب کشور؛ نبود مراکز آماد و پشتیبانی (لجستیک) است و اکنون فقط استان کرمانشاه از این ظرفیت بهره میبرد.
رحیمی افزود: با پیگیری استاندار ایلام و نمایندگان مجلس و رایزنی با وزارت راه و شهرسازی، توافقهای اولیه برای ایجاد این مرکز در ایلام انجام شد.
عضو هیئت مدیره منطقه آزاد مهران تشریح کرد: بر این اساس و با توجه به پیشبینیهای لازم در طرح جامع، یک پهنه ۴۰۰ هکتاری در منطقه آزاد مهران به عنوان «زون لجستیک» (شهرک آماد و پشتیبانی) در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به چالشهای کنونی در مرز تجاری مهران، تصریح کرد: فضای گمرکی فعلی، سالها پیش و براساس حجم اندک مبادلات آن زمان، طراحی شده و امروز پاسخگوی حجم انبوه کالا و نیاز تجار نیست و این امر موجب بروز برخی نارضایتیها شده است.
وی اضافه کرد: با راهاندازی شهرک آماد و پشتیبانی (لُجستیک) در منطقه آزاد مهران که با هماهنگی گروه مشاور منطقه و وزارت راه جانمایی شده است؛ ضمن رفع همه گرههای ترافیکی و کمبود فضای تخلیه و بارگیری؛ این منطقه را به یکی از کانونهای اصلی پشتیبانی تجاری در غرب کشور تبدیل میکند.
عضو هیئت مدیره منطقه آزاد مهران اشاره کرد: طرح جامع منطقه آزاد مهران به پایان رسیده و در شورای پژوهشی دبیرخانه مناطق آزاد نیز تائید شده است.
وی ادامه داد: در تابستان امسال طرح پدافند غیرعامل این منطقه به تصویب رسید و هفته گذشته نیز مجوز نهایی سازمان حفاظت محیط زیست صادر شد.
رحیمی بیان کرد: اکنون با تکمیل این پیوستها، طرح جامع آماده طرح در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد است تا به عنوان سند بالادستی، نقشه راه توسعه منطقه را ترسیم کند.