در تحولی بی‌سابقه و معنادار، رئیس مجلس ملی پاکستان و وزیر امور خارجه هند در حاشیه مراسمی در پایتخت بنگلادش با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از خبرگزاری «داون نیوز»؛ «جی شنکر» وزیر خارجه هند با «سردار ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان، در حاشیه مراسمی در «داکا» پایتخت بنگلادیش، دست داد. جی شنکر شخصاً به سوی رئیس مجلس پاکستان آمد و با او احوالپرسی کرده و دست داد.

رسانه‌های پاکستانی با انتشار این خبر اعلام کردند: نماز میت «خالده ضیاء» نخست‌وزیر پیشین بنگلادش در مقابل مجتمع پارلمان داکا برگزار شد و جمع کثیری از مردم، از جمله «محمد یونس» مشاور ارشد بنگلادش و رهبران محلی، در مراسم حضور داشتند. هیئت پاکستانی به ریاست «سردار ایاز صادق» رئیس مجلس ملی این کشور نیز در این مراسم شرکت کردند.

در جریان این مراسم و دیدارها، مقامات عالی‌رتبه پاکستان و هند برای اولین بار پس از جنگ ماه مه ۲۰۲۵ به صورت غیررسمی با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند. در این ملاقات کوتاه، دو طرف به احوال‌پرسی و جملات دوستانه‌ای پرداختند.

این دیدار زمانی رخ داد که پس از تنش اخیر بین پاکستان و هند، روابط دو کشور با تنش شدید مواجه بوده و تمامی تماس‌های سیاسی و دیپلماتیک قطع شده است.