به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سپاه ناحیه وانجمن خوشنویسان شهرستان هرسین، نمایشگاه آثار جمعی از خوشنویسان ایران از جمله؛ استاد مرحوم آیت الله نجومی، استاد شیرازی، استاد کابلی، استاد مششعی، استاد مرحوم واشقانی فراهانی، استاد جواری، استاد زمزیا، استاد اسفندیاری واستاد الفتی، همراه با حضوری نویسی برگزار شد.