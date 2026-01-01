به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرامرزی با اشاره به اجرای نهضت آسفالت معابر خاکی روستا‌های استان گلستان گفت: در همین راستا، ۳ هزار متر مربع از کوچه‌های خاکی روستای سرچشمه با مشارکت دهیاری روستا، زیرسازی و آسفالت شد.

فرامرزی همچنین از مشارکت اهالی و دهیاری روستا و مساعدت و پیگیری نماینده و فرماندار شهرستان تقدیر و تشکر کرد.

اجرای این طرح با هدف بهبود کیفیت زندگی روستاییان، افزایش رفاه عمومی و تسهیل تردد اهالی انجام می‌شود.

توسعه و بهسازی معابر روستایی، یکی از اولویت‌های اصلی بنیاد است و روستا‌های کم برخوردار در این برنامه در اولویت قرار دارند.