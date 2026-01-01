یک شرکت دانش‌بنیان با تولید اتوکلاو‌های فلش، زمان استریلیزاسیون تجهیزات پزشکی را به ۷ تا ۲۲ دقیقه کاهش داد که این به مدیریت منابع و افزایش گردش تخت‌های بیمارستانی کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی با سابقه ۳۰ سال فعالیت در صنعت تجهیزات پزشکی، به دانش فنی طراحی و تولید «اتوکلاوهای فلش» دست یافته است.

این محصول زمان استریلیزاسیون تجهیزات پزشکی را به‌ طور قابل توجهی نسبت به نمونه‌های متداول کاهش می‌دهد و می‌تواند بهره‌وری اتاق‌های عمل را افزایش دهد.

سپهر رضایی، مدیر فروش این شرکت دانش‌ بنیان، با اشاره به سابقه این شرکت در صنعت تجهیزات پزشکی کشور اظهار کرد: ما به‌ عنوان یکی از نخستین عرضه‌ کنندگان اتوکلاو در ایران، با بومی‌ سازی فناوری اتوکلاو فلش، گام موثری در تأمین نیاز مراکز درمانی و کاهش وابستگی به نمونه‌های وارداتی برداشته ایم.

وی با اشاره به رسیدن این محصول به مرحله تولید انبوه گفت: در حالی که اتوکلاوهای معمولی حدود یک ساعت و نمونه‌های فلش خارجی حداقل ۱۲ دقیقه زمان برای استریلیزاسیون نیاز دارند، اتوکلاو فلش تولید داخل قادر است این فرآیند را در بازه ۷ تا ۲۲ دقیقه انجام دهد این موضوع در شرایط پرتردد اتاق‌های عمل اهمیت ویژه‌ای دارد.

رضایی با تأکید بر اثرات این فناوری در مدیریت بیمارستانی افزود: در مواردی که ابزار جراحی حین عمل آلوده می‌شود، استریل سریع تجهیزات می‌تواند از توقف طولانی جراحی، افزایش مصرف آنتی‌بیوتیک و اشغال طولانی تخت‌های بیمارستانی جلوگیری کند. این موضوع به‌ویژه در بیمارستان‌های شلوغ، نقش مستقیمی در افزایش بهره‌وری تخت‌ها دارد.

به گفته وی، استفاده از اتوکلاو فلش، راهکاری مقرون‌ به‌ صرفه‌تر نسبت به توسعه فیزیکی فضاهای درمانی است و می‌تواند با بهینه‌ سازی فرآیندها، پاسخگویی بیمارستان‌ها را افزایش دهد.

مدیر فروش این شرکت دانش‌ بنیان خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۳۵ هزار دستگاه از محصولات این شرکت در مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور نصب و بهره‌برداری شده است.

وی درباره خدمات پس از فروش این محصول افزود: برای این دستگاه‌ها سه سال گارانتی کامل در نظر گرفته شده که شامل قطعات مصرفی و شرایط کاری سخت مانند نوسانات برق نیز می‌شود؛ موضوعی که نشان‌ دهنده اطمینان تولید کننده به کیفیت محصول است.

رضایی به نتایج ارزیابی‌های عملیاتی این دستگاه اشاره کرد و یادآورشد: در یکی از تست‌های میدانی انجام‌ شده در بیمارستان تخصصی چشم‌ پزشکی فارابی تهران، این دستگاه طی ۴ماه گذشته تحت فشار کاری بالا مورد استفاده قرار گرفت.

این در حالی است که اتوکلاوهای معمولی روزانه دو تا سه سیکل کاری دارند، این دستگاه به‌ دلیل سرعت بالا، روزانه حدود ۱۰ سیکل کاری را پشت سر گذاشته و در مجموع بیش از ۱۲۰۰ سیکل موفق بدون بروز نقص فنی ثبت کرده است.