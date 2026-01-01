به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در گفت‌وگوی زنده با مردم استان چهارمحال و بختیاری بر اهمیت خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای توسعه اجتماعی و اقتصادی استان تأکید کرد و با اشاره به اهمیت تعامل با قشرهای مختلف جامعه گفت: قدم اول در سفر‌های استانی ما این است که با تمامی طبقات اجتماعی، از سیاسیون و فرهنگیان گرفته تا اصحاب هنر، آموزش و پرورش و مدیران، جلسه و گفت‌و‌گو داشته باشیم تا نگاه و جهت‌گیری‌هایمان همسو شود.

وی به اقدامات فرهنگی و آموزشی استان اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای با آموزش و پرورش، شاهد بودیم که معلمانی سرمایه و وقت خود را برای ساخت مدارس در اختیار جامعه گذاشته‌اند، برخی حتی ماشین یا طلای خود را برای کمک به آموزش دانش‌آموزان اختصاص داده‌اند، این اقدامات نشان می‌دهد که اگر اراده و باور مردم شکل بگیرد، می‌توان بسیاری از مشکلات را بدون انتظار از دولت حل کرد.

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های استان چهارمحال و بختیاری گفت: منابع انسانی، طبیعی و اجتماعی این استان بالاست و ما باید تلاش کنیم این ظرفیت‌ها سازماندهی شود و بستر لازم برای توسعه فراهم گردد، همچنین برای الهام‌بخش شدن در سطح منطقه، باید از کشور‌های همجوار جلو بزنیم و در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیشرو باشیم.

پزشکیان به اهمیت آینده‌نگری و ایجاد باور در مردم اشاره کرد و گفت: باید باور و اعتقاد ایجاد کنیم که آینده چیزی است که ما می‌سازیم، نه آنچه دیگران برای ما رقم می‌زنند، این باور باید در آموزش و پرورش، دانشجویان و دانش آموزان نهادینه شود.

وی گفت: توسعه استان تنها با مشارکت مردم و باور آنان به توانمندی‌های خود امکان‌پذیر است و دولت نقش راهنما و تسهیل‌کننده را ایفا می‌کند؛ این همکاری و تعامل، مسیر توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری را هموار کند و مردم از اقدامات دولت رضایت کامل داشته باشند.