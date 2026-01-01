به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی زاده روز پنجشنبه در سفر وزیر ورزش و جوانان به هندیجان و آیین افتتاح استخر سرپوشیده این شهرستان، با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم هندیجان بر عزم مدیریت استانی برای حل مشکلات لنج‌داران، توسعه شیلات و رونق گردشگری در این شهرستان تاکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای رفع مسائل مردم هندیجان و توسعه گردشگری، در دستور کار جدی مدیریت استان قرار دارد.

وی با بیان اینکه مسائل شهرستان هندیجان به دقت و جز به جز پیگیری می‌شود، افزود: رفع مشکلات و جلوگیری از مهاجرت لنج‌داران به سایر استان‌ها و ایجاد زمینه مناسب و ماندگار برای فعالیت این قشر بار‌ها پیگیری شده و پیگیری خواهد شد.

موالی زاده توسعه بخش شیلات و تبدیل این منطقه به قطب گردشگری را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد و اظهار داشت: برنامه‌هایی که برای سایر شهرستان‌ها داشتیم، به صورت میدانی و در قالب جلسات تخصصی برای هندیجان به زودی اجرایی خواهد شد و در اولین فرصت ممکن در خدمت مردم این شهرستان خواهیم بود.

استاندار خوزستان با ادای احترام به مقام شامخ شهدا به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و تبریک ماه رجب و میلاد حضرت علی (ع)، از حضور وزیر ورزش و جوانان، نماینده مردم هندیجان در مجلس، امام جمعه، فرماندهان نظامی و انتظامی، اصحاب رسانه و سایر مدعوین تشکر کرد.

موالی زاده با قدردانی از حیات‌مقدم نماینده هندیجان در مجلس شورای اسلامی، دوران استانداری وی را پرافتخار و در ذهن مردم استان ماندگار توصیف کرد.