مرحوم فرج رنجبر پدر شهید والامقام مرتضی رنجبر، پس از تحمل یک دوره بیماری در کازرون به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرج رنجبر پدر شهید مرتضی رنجبر، پس از تحمل بیماری در کازرون دارفانی را وداع گفت.

مراسم تشییع و خاکسپاری آن مرحوم، روز جمعه ۱۲ دی ماه از ساعت ۱۴الی ۱۶ در جوار مزار فرزند شهیدش در امامزاده سیدحسین روستای ابوالحسنی بخش جره و بالاده برگزار می‌شود.

شهید مرتضی رنجبر در تاریخ پنج اردیبهشت۱۳۸۷ در هورالعظیــم هنــگام درگیری با اشــرار، بر اثر اصابت گلوله به ســینه، گردن و پهلو به شهادت نائل آمد.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.