به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته بانوان در بخش کومیته در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد که در این مرحله بهترین‌های مرحله نخست انتخابی‌ها با معرفی کمیته فنی حضور داشتند.

قرار است بهترین‌های این مرحله همراه با نفرات اول تا سوم رقابت‌های قهرمانی کشور در مرحله سوم پیکار‌های انتخابی تیم ملی در سوم بهمن رقابت کنند.

تیم ملی کاراته بانوان برای حضور در رقابت‌های کاراته وان گرجستان و ترکیه تشکیل می‌شود و سال آینده هم مسابقات قهرمانی آسیا در بالی اندونزی و بازی‌های آسیایی ناگویا را در پیش دارد.