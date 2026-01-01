در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان اردل، ۶ نفر متخلف دستگیر و از آنان ۶ قبضه سلاح و ۱۵ قطعه کبک کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اردل گفت: پس از دستگیری متخلفان، صورتجلسه تنظیم و پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

اصغر رجب‌زاده، افزود: این اقدام برای مقابله با تخلفات شکار و صید و حفظ حقوق عمومی صورت گرفته است.

وی با قدردانی از همکاری پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان اردل، تأکید کرد: برخورد قاطع با متخلفان و همکاری دستگاه‌های نظارتی و انتظامی نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی و جلوگیری از تخریب زیستگاه‌های ارزشمند استان دارد.