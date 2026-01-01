پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی از آمادگی کامل این نهاد برای پشتیبانی علمی و عملیاتی اجرای «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی» خبر داد.
زهرا شیخی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی تشریح موارد پشتیبانی علمی از اجرای سند ملی را در این موارد و در بخشهای مختلف تشریح کرد:
۱. سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی پس از سالها پژوهش و همکاری جهاددانشگاهی و شرکت بازآفرینی شهری ایران به مرحله اجرا رسید.
۲. این سند بر اساس جزء (۳) بند (الف) ماده (۱۲۰) قانون برنامه ششم توسعه تدوین شده است.
۳. هدف اصلی سند، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلات کمبرخوردار و توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی آنها است.
۴. معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی بر ضرورت تغییر رویکرد مداخلات صرفاً کالبدی تأکید کرد.
۵. اجرای سند، همگرایی میان دستگاههای دولتی، نهادهای محلی و سازمانهای غیردولتی را ضروری میداند.
۶. شرکت بازآفرینی شهری ایران نقش محوری در هماهنگی و هدایت منابع و اقدامات دارد.
۷. جهاددانشگاهی مسئولیت نظارت علمی، ارزیابی اثربخشی و تولید دانش بومی برای مناطق هدف را بر عهده دارد.
۸. سند میتواند به رسمیتبخشی پایدار سکونتگاههای غیررسمی و کاهش محرومیت در محلات هدف کمک کند.
۹. پیشگیری از شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی جدید نیز یکی از اهداف سند است.
۱۰. کارشناسان این سند را الگویی علمی و بومی برای بازآفرینی شهری و سیاستگذاری اجتماعی-فضایی کشور ارزیابی میکنند.