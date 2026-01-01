به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز ۱۴۵ هزار و ۹۳۴ تن محصول در تالار صادراتی فروخته شد و ازبستر بورس کالا صادر شد.

۶۳ هزار و ۷۱۶ تن محصول شامل ۱۴ هزار تن کلوخه باریت، ۲۷ هزار و ۸۴۱ تن میلگرد، ۲۱ هزار و ۸۲۵ تن ورق و ۵۰ تن سیم و مفتول مسی در تالار صنعتی خریدار داشت.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بالغ بر ۲۶ هزارتن مواد پلیمری، قیر و گوگرد فروخته شد.

۱۸ هزار و ۹۸۲ تن سیمان در تالار سیمان به فروش رفت.

۱۲ هزار و ۶۰۵ تن مواد پلیمری و تختال هم در تالار حراج باز فروخته شد.

۵ هزارتن اکسید آلومینیوم در تالار حراج همزمان به دست خریداران رسید.

تالار فرعی میزبان دادوستد ۳ هزار و ۸۲۱ تن محصول بود.

۳۰ دستگاه کامیونت فورس در تالار خودرو فروخته شد.