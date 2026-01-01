پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره هواشناسی اشنویه از ثبت سرعت ۹۲ کیلومتر بر ساعت در اشنویه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره هواشناسی اشنویه گفت: سرعت وزش باد در این شهرستان به ۹۲ کیلومتر بر ساعت رسید و مشکلاتی را برای مردم این شهرستان به وجود آورد.
صالح راوندی اظهار داشت: وزش باد شدید که از شب گذشته در این شهرستان آغاز شده تا عصر امروز ادامه دارد.
در شهرستان مرزی اشنویه هم اکنون یک ایستگاه هواشناسی در شهر و ۲ ایستگاه باران سنجی نیز در روستاهای سنگر و بخش نالوس این شهرستان در حال فعالیت است.