به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره هواشناسی اشنویه گفت: سرعت وزش باد در این شهرستان به ۹۲ کیلومتر بر ساعت رسید و مشکلاتی را برای مردم این شهرستان به وجود آورد.

صالح راوندی اظهار داشت: وزش باد شدید که از شب گذشته در این شهرستان آغاز شده تا عصر امروز ادامه دارد.

در شهرستان مرزی اشنویه هم اکنون یک ایستگاه هواشناسی در شهر و ۲ ایستگاه باران سنجی نیز در روستا‌های سنگر و بخش نالوس این شهرستان در حال فعالیت است.