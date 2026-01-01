پخش زنده
ادارهکل هواشناسی آذربایجانغربی با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۲۰، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در سطح استان از امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس این هشدار و در ادامه هشدار زرد شماره ۳۹، با تقویت سامانه بارشی، شرایط جوی استان با بارش برف و باران، مهگرفتگی و وزش باد که در برخی ساعات شدت خواهد داشت، همراه میشود.
زمان آغاز این مخاطره از روز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ پیشبینی شده و فعالیت سامانه تا اواخر وقت جمعه ۱۲ دیماه، بهویژه در نوار جنوبغربی استان ادامه خواهد داشت. در این مدت احتمال بارش برف و باران، مهگرفتگی و وقوع بهمن در ارتفاعات وجود دارد.
هواشناسی استان اعلام کرده: پیامدهای این سامانه میتواند شامل لغزندگی و یخزدگی معابر، آبگرفتگی خیابانها، سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها، کولاک برف در محورهای مواصلاتی، کاهش دید افقی و احتمال وقوع بهمن باشد.
در همین رابطه، بر آمادگی کامل دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران تأکید شده و توصیههایی از جمله مدیریت مصرف و توزیع حاملهای انرژی، پرهیز از سفرهای غیرضروری، احتیاط در ترددهای شهری و جادهای، تجهیز خودروها به وسایل زمستانی، خودداری از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها، پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی و اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی ارائه شده است.
همچنین از بهرهبرداران بخش کشاورزی خواسته شده است توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی را برای کاهش خسارات احتمالی مدنظر قرار دهند.