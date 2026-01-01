به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس این هشدار و در ادامه هشدار زرد شماره ۳۹، با تقویت سامانه بارشی، شرایط جوی استان با بارش برف و باران، مه‌گرفتگی و وزش باد که در برخی ساعات شدت خواهد داشت، همراه می‌شود.

زمان آغاز این مخاطره از روز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده و فعالیت سامانه تا اواخر وقت جمعه ۱۲ دی‌ماه، به‌ویژه در نوار جنوب‌غربی استان ادامه خواهد داشت. در این مدت احتمال بارش برف و باران، مه‌گرفتگی و وقوع بهمن در ارتفاعات وجود دارد.

هواشناسی استان اعلام کرده: پیامد‌های این سامانه می‌تواند شامل لغزندگی و یخ‌زدگی معابر، آب‌گرفتگی خیابان‌ها، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کولاک برف در محور‌های مواصلاتی، کاهش دید افقی و احتمال وقوع بهمن باشد.

در همین رابطه، بر آمادگی کامل دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران تأکید شده و توصیه‌هایی از جمله مدیریت مصرف و توزیع حامل‌های انرژی، پرهیز از سفر‌های غیرضروری، احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای، تجهیز خودرو‌ها به وسایل زمستانی، خودداری از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی ارائه شده است.

همچنین از بهره‌برداران بخش کشاورزی خواسته شده است توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی را برای کاهش خسارات احتمالی مدنظر قرار دهند.