چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق، انرژیهای تجدیدپذیر و صنایع وابسته، در محل نمایشگاههای بینالمللی اهواز تا ۱۲ دی ماه میزان علاقمندان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز اظهار کرد: چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق، انرژیهای تجدیدپذیر و صنایع وابسته با حضور شرکتها، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و فعالان این حوزه، ۱۰ دیماه در اهواز آغاز به کار کرد و تا ۱۲ دیماه ۱۴۰۴ پذیرای علاقهمندان، کارشناسان و عموم بازدیدکنندگان خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت توسعه صنعت برق و نقش کلیدی انرژیهای تجدیدپذیر در آینده تامین انرژی کشور، افزود: برگزاری چنین نمایشگاههایی فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیتها، توانمندیها و دستاوردهای صنعت برق و همچنین ایجاد تعامل موثر میان بخشهای دولتی، خصوصی و شرکتهای دانشبنیان است.
فراتی بیان داشت: با توجه به رشد روزافزون مصرف انرژی و ضرورت مدیریت ناترازی تولید و مصرف، حرکت به سمت استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی، یک راهبرد اجتنابناپذیر برای صنعت برق کشور محسوب میشود و شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیز در این مسیر برنامههای متعددی را در دستور کار دارد.
وی با اشاره به برپایی غرفه مشترک شرکت توزیع نیروی برق اهواز با سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در این نمایشگاه، تصریح کرد: این غرفه با هدف معرفی طرحها، سیاستها و مشوقهای حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و ارتقای آگاهی عمومی و تخصصی در این زمینه برپا شده و بستری مناسب برای تبادل دانش و تجربیات فعالان این حوزه فراهم آورده است.