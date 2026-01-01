فرماندار مینودشت در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان گفت: جوانی جمعیت مسئله حساسی است و مدیران دستگاه‌های متولی باید در حوزه مشاوره، تسهیلات، کارگشایی و… شخصا پیگیر مورد به مورد شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علیرضا مصطفی لو گفت: صرف وقت و هزینه در حوزه سلامت سرمایه‌گذاری است که نتیجه آن عائد مردم شریف می‌شود و مصوبات این جلسات پر اهمیت، مهمتر از بسیاری از کارگروه‌های شهرستانی است و همچنین مصوبات را بر اساس قابلیت اجرا تنظیم می‌کنیم و استفاده از ظرفیت اهل فن و مشاوران حائز اهمیت است.

رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان ادامه داد: جوانی جمعیت مسئله حساسی است و مدیران دستگاه‌های متولی باید در حوزه مشاوره، تسهیلات، کارگشایی و… شخصا پیگیر مورد به مورد شوند. همچنین ورودی و خروجی شهرستان ظرف مدت ۱۰ روز باید پاکسازی شود.

مصطفی‌لو تاکید کرد: سه‌شنبه بازار باید ساماندهی شود و بستر تنها برای افراد دارای صلاحیت به جهت فعالیت متعهدانه و فروش محصولات سالم فراهم شود.

او افزود: مقابله با آنفولانزا را جدی بگیرید و در محیط کار، مدارس و… مجدانه از پیشگیری آن جلوگیری کنید.

کاهش موالید و پیری جمعیت، نظافت ورودی شهر، بیماری آنفولانزای پرندگان، مقابله با ترویج و استعمال دخانیات، پشه آئدس و… از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه بود که فرماندار با نگاه پیشگیرانه دستورات لازم را در قالب مصوبات جلسه تاکید کرد.