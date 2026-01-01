پخش زنده
اصناف و بازاریان کرمانشاه در بیانیه ای اعلام کردند: اعتراض به وضعیت اقتصادی، مطالبهای بحق و ریشهدار است اما اجازه نمی دهیم مطالبات اقتصادی به ابزار سوءاستفاده جریانهای فرصتطلب تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، اصناف و بازاریان استان کرمانشاه با صدور بیانیهای با اشاره به اینکه بازار همواره بیشترین تأثیر را از نوسانات اقتصادی، افزایش قیمتها و بیثباتی در سیاستهای اقتصادی میپذیرد، گرانیها و دشواریهای معیشتی مردم را موجب نگرانی دانستند و تاکید کردند: ما اصناف و بازاریان استان کرمانشاه، ضمن درک مشکلات موجود و بیان صریح مطالبات خود، بر ضرورت کنترل گرانی، ایجاد ثبات در بازار و اتخاذ تصمیمات کارشناسی تأکید داریم. اعتراض به وضعیت اقتصادی، مطالبهای بحق و ریشهدار است که باید در مسیر عقلانیت، قانونمداری و در چارچوب منویات مقام معظم رهبری پیگیری شود.
در این بیانیه تأکید شده است که بازار کرمانشاه همواره پایبند به آرامش، امنیت اقتصادی و منافع عمومی بوده و اجازه نخواهد داد مطالبات صنفی و اقتصادی بازاریان، به ابزاری برای سوءاستفاده جریانهای فرصتطلب یا برهمزننده امنیت بازار تبدیل شود.
بازاریان کرمانشاه در پایان خواستار، "بهبود شرایط اقتصادی، کاهش فشار معیشتی و بازگشت آرامش و ثبات به بازار" شده اند.