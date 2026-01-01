پخش زنده
مطابق بررسیها طی امروز پنجشنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری و همراه با وزش باد پیش بینی میشود که در برخی نواحی بویژه نواحی جنوب و غرب استان و مناطق مرتفع نسبتا شدید خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان گفت: بررسیها حاکی از ورود یک سامانه بارشی از اواخر وقت امشب از نواحی شمال غرب کشور میباشد که طی به تدریج مناطقی از غرب، شمال غرب و شمال کشور و با شدت کمتر استان مرکزی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مرادی افزود: بر این اساس طی فردا جمعه این سامانه به تدریج موجب افزایش ابر در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق بویژه مناطق جنوب غرب و غرب استان وزش باد شدید خواهد شد. همچنین فعالیت بارشی این سامانه بطورت بارش پراکنده برف و باران طی ساعاتی از بعدازظهر روز جمعه و جمعه شب محدود به برخی نواحی غرب و شمال استان خواهد بود، اما در روز شنبه احتمال بارش در همه مناطق استان وجود دارد.
هر چند این بارشها در مجموع قابل ملاحظه نخواهد بود، اما احتمال شدت گرفتن موقت بارشها در برخی مناطق وجود داد و میتواند منجر به اختلال در تردد جادههای کوهستانی و گردنههای استان بویژه در نیمه شمالی استان شود.