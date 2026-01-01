پخش زنده
امروز: -
مدیرکل ثبت احوال آذربایجانغربی از ثبت ۱۶ هزار و ۵۸۶ مورد ازدواج در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۵ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سعید احمدی افزود: در این مدت بیش از ۶ هزار و ۱۰۰ مورد طلاق در استان به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته ۵.۵ درصد افزایش نشان میدهد.
وی با اشاره به آمار جمعیتی استان گفت: در ۹ ماه نخست امسال بیش از ۳۲ هزار تولد در آذربایجانغربی ثبت شده که سهم تولد نوزادان پسر بیشتر از دختران بوده است.
مدیرکل ثبت احوال آذربایجانغربی همچنین از ثبت بیش از ۱۴ هزار فوت در سال جاری خبر داد و گفت: مردان با ۵۲.۵ درصد، بیشترین سهم فوتیها را به خود اختصاص دادهاند.