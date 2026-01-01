در آغاز سال جدید، بازار بورس پاکستان با روندی صعودی و قابل توجه مواجه شد و شاخص به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از خبرگزاری تربیون؛ در نخستین روز سال ۲۰۲۶ و چهارمین روز هفته کاری، بازار سهام با شتاب غیرمعمولی روبه‌رو شد و خرید و فروش سهام به دلیل اعتماد سرمایه‌گذاران به شکل قابل توجهی افزایش یافت.

روز پنج‌شنبه از ابتدای آغاز معاملات، روند خرید غالب بود و شاخص بورس شاهد افزایش چشمگیر بود. در یک مقطع، این شاخص با ۱۹۵۴ واحد رشد، از مرز روانی ۱۷۶ هزار واحد عبور کرد.

در طول ساعات معاملاتی، شاخص صدهزار پس از افزایش ۱۹۵۴ واحدی در سطح ۱۷۶ هزار و ۸ واحد معامله شد که نشان‌دهنده روند مثبت سرمایه‌گذاری است.

لازم به ذکر است روز گذشته نیز بازار بورس پاکستان روند صعودی داشت و شاخص آن توانست از مرز روانی ۱۷۵ هزار واحد عبور کند.