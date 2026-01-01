

به گزارش گروه حمل و نقل و خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی صفری، معاون سابق دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با تأکید بر اهمیت موقعیت جغرافیایی ایران در اتصال مسیرهای تجاری آسیا به اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس، گفت «این طرح بخشی از راهبرد کلان توسعه دیپلماسی اقتصادی و افزایش سهم ایران در تجارت منطقه ای است؛ به نحوی که کشور بتواند مزیت ژئو اکونومیک خود را به مزیت عملیاتی در بازار ترانزیت تبدیل کند.»

بر اساس اعلام شورای راهبردی کنسرسیوم، گروه شرکت های راهگذر شمال–جنوب و شرق شامل ده ها شرکت حقوقی و اشخاص حقیقی است که در قالب سه هلدینگ لجستیکی تخصصی شکل گرفته اند؛ هدف این مجموعه استفاده از ظرفیت های ترانزیتی کشور، ارتقای سهم ایران در تجارت منطقه ای و ایجاد زیرساخت های هماهنگ برای مسیرهای شمال–جنوب و شرق–غرب است.

این طرح با تکیه بر تجارب بخش خصوصی و برنامه ریزی هوشمند در سطح ملی، می تواند یکی از گام های مؤثر در تقویت جایگاه ایران در نظام حمل ونقل و تجارت بین قاره ای محسوب شود.