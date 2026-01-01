به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین کیانی با اشاره به افزوده شدن ۴ دستگاه ماشین‌آلات سنگین به ناوگان راهداری اندیکا، گفت: این تجهیزات نقش موثری در بهبود خدمات‌رسانی و افزایش ایمنی محور‌های ارتباطی اندیکا خواهد داشت.

وی به اهمیت این تجهیزات در مدیریت شرایط جوی اشاره و اظهار کرد: با ورود این ماشین‌آلات شامل بیل مکانیکی، گریدر، بولدوزر و لودر، عملیات برف‌روبی، بازگشایی مسیر‌ها و امدادرسانی در محور‌های کوهستانی شهرستان با سرعت و کیفیت بالاتری انجام خواهد شد.

کیانی بیان داشت: اختصاص این تجهیزات در پی سفر استاندار خوزستان به منطقه و با پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و همکاری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان محقق شده است.

فرماندار اندیکا ضمن قدردانی از همراهی مجموعه راهداری استان و شهرستان تاکید کرد: تقویت ناوگان راهداری از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و این روند با هدف ارتقای ایمنی جاده‌ها و افزایش رفاه شهروندان با جدیت دنبال می‌شود.

شهرستان اندیکا به دلیل موقعیت کوهستانی، بارش‌های فصلی و قرار گرفتن در مسیر‌های سخت گذر، همواره یکی از مناطق نیازمند تقویت زیرساخت‌های راهداری در خوزستان بوده است.

در سال‌های گذشته، کمبود ماشین‌آلات سنگین باعث کندی عملیات برف‌روبی، بازگشایی راه‌ها و خدمات‌رسانی در زمان بارندگی و وقوع حوادث طبیعی شده بود.