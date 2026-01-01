پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در نشست بررسی موضوعات اجتماعی استان، با تشریح رویکرد محلهمحوری دولت و تأکیدات رئیسجمهور گفت: اقدامات سپاه، بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه محلات پشتوانهای ارزشمند برای تحقق سیاستهای اجتماعی دولت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمد حمیدی گفت: با تلفیق دستورالعملها و اقدامات دولت و سپاه و تدوین یک برنامه واحد، مسیر منسجمتری برای حل مسائل اجتماعی فراهم خواهد شد.
حمیدی شناسایی دقیق مشکلات محلات، آسیبشناسی علمی، اولویتبندی مسائل و اجرای برنامههای آسیبزدایی را زمینهساز کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی دانست.
معاون استاندار تأکید کرد: محلهمحوری علاوه بر کاهش آسیبها، موجب افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی خواهد شد و اگر همه نهادها با نگاه مشترک وارد عمل شوند، نتایج ملموسی در افزایش رضایت عمومی حاصل میشود.
سردار حسینی فرمانده سپاه نینوا نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از اقدامات سپاه در حوزه محله محوری با تأکید بر ظرفیتهای مردمی بسیج گفت: ما معتقدیم که با همافزایی اقدامات دولت و سپاه پاسداران، میتوانیم محله را به کانون اصلی خدمترسانی و حل مشکلات مردم تبدیل کنیم.