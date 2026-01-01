براثر فرویختن سقف یک خانه در استان هرات افغانستان، ۵ زن و کودک جان خود را از دست دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ رسانه‌های محلی افغانستان امروز اعلام کردند: براثر بارندگی شدید در شهرستان «اوبه» استان هرات، سقف یک خانه فرو ریخت که براثر آن ۵ عضو یک خانواده از جمله یک زن و ۴ کودک از جمله ۲ کودک پسر و دو کودک دختر جان باختند از این رویداد فقط مرد خانواده جان سالم به در برده است.

افغانستان در روز‌های گذشته شاهد ریزش سنگین برف و باران شدید در ۲۴ استان این کشور بود که بیشتر مسیر‌های ارتباطی میان استان‌ها و شهرستان‌های افغانستان را مسدود کرد.

همچنین براثر جاری شدن سیل در استان فراه در غرب افغانستان، یک نفر جان باخت و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.

«محمد اشرف حق شناس» سخنگوی وزارت فوائد عامه افغانستان نیز امروز اعلام کرد: بزرگراه «سالنگ» (تنها جاده‌ای که ۹ استان شمالی را به پایتخت افغانستان وصل می‌کند) پس از ۴۸ ساعت به روی همه وسایط نقلیه بازگشایی شد.

حکومت افغانستان همچنین اعلام کرده است نیرو‌های افغان در دو روز گذشته صد‌ها نفر را در استان‌های بامیان و فراه که در میان برف و سیل گیرمانده بودند، نجات دادند.