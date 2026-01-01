استاندار یزد: به‌عنوان خدمتگزار استان، آمادگی کامل برای هرگونه همکاری با افرادی که توانمندی خود را در مسیر توسعه شهرستان و استان به کار می‌گیرند، داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست هم‌اندیشی مسئولان استان یزد و شهرستان بافق با جمعی از نخبگان و همشهریان بافقی مقیم تهران و کرج، با هدف بررسی ظرفیت‌ها، مسائل و راهکار‌های توسعه شهرستان، در هتل اسپیناس تهران برگزار شد.

استاندار یزد در این نشست با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی خارج از استان گفت: تاکنون برای چند شهرستان چنین نشست‌هایی برگزار شده و این جلسه نیز در ادامه همان مسیر، با هدف شناسایی ظرفیت‌هایی که خارج از شهرستان و استان وجود دارد و همچنین معرفی پتانسیل‌های موجود در استان به همشهریان برگزار شده است.

محمدرضا بابایی با بیان اینکه این نشست‌ها فرصتی برای گفت‌و‌گو و تعامل سازنده است، اظهار داشت: هدف اصلی ما بررسی گام‌های مؤثر و عملی برای ارتقا و توسعه شهرستان‌هاست؛ این جلسه، مفید و اثرگذار بود و نکات، تذکرات و پیشنهاد‌های ارزشمندی مطرح شد.

وی تأکید کرد: بنده به‌عنوان خدمتگزار استان، آمادگی کامل برای هرگونه همکاری با افرادی که توانمندی خود را در مسیر توسعه شهرستان و استان به کار می‌گیرند، اعلام می‌کنم؛ این آمادگی وجود دارد و در نشست‌های آینده می‌توان وارد مصادیق مشخص‌تری شد.

استاندار با اشاره به پیگیری مسائل مطرح‌شده افزود: تمام نکات، یادداشت شده و توسط معاونت‌های استانداری در حال پیگیری است؛ بخشی از این موارد نیازمند تأمین منابع مالی بیشتر است که نیاز به صبر و همراهی دارد و تلاش می‌کنیم طرح های نیمه‌تمام در اسرع وقت به سرانجام برسد.

نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی بستر فعالیت نخبگان گفت: ما به دنبال فراهم کردن شرایطی هستیم تا افرادی که از شهرستان و استان مهاجرت کرده‌اند، به‌ویژه نخبگان، بتوانند نقش مؤثری در پیشرفت زادگاه خود ایفا کنند.

محمدرضا صباغیان با اشاره به محور‌های مطرح‌شده در جلسه ادامه داد: در این نشست، علاوه بر شناسایی ظرفیت‌های انسانی، پیشنهاد‌های خوبی در حوزه‌های معدن، راه و انرژی برق مطرح شد که می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی‌های آینده قرار گیرد.