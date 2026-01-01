به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست فرمانداری اشنویه گفت: به دلیل کولاک شدید در شهر و بخش نالوس تردد امکان پذیر نیست.

عبدالسلام مام عزیزی گفت: رانندگان فعلا از این محور تردد نکنندو دهیاران جهت شن ریزی و نمک پاشی راه‌های روستایی در اسرع وقت جهت تحویل این مصالح به اداره راهداری شهرستان مراجعه کنند.

وی افزود: راه‌های روستا‌های مامدان، بیمضرته، میراباد و دورود و در بخش مرکزی روستای لولکان مسدود است و تا بازگشایی مردم از تردد اجتناب کنند.

وی اظهار داشت: مسیر دوآب توسط شهرداری نالوس مستمر برف روبی می‌شود، اما کولاک شدید تردد را مختل کرده است.