به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، امام جمعه تربت جام با تبریک ایام ولادت امام جواد (ع) و امیرالمومنین (ع)، به تبیین مفهوم «فتنه» در قرآن کریم پرداخت و گفت: فتنه در قرآن دو معنا دارد؛ یکی مذموم که از سوی شیطان و برای تفرقه است و دیگری، ابتلا و آزمایش الهی برای جداسازی خالص از ناخالص و همچون طلا در درون کوره است.

حجت‌ الاسلام والمسلمین حسین اسلامی که در مراسم بزرگداشت یوم‌ الله ۹ دی و سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در فریمان سخن می گفت، افزود: فتنه امروز جامعه ما، عقلانیت کاذب است و عده‌ ای با ژست روشنفکری، ریش پروفسوری و کراوات، از پشت تریبون‌ ها می‌ گویند که اگر با آمریکا کاری نداشته باشیم، آن‌ ها هم با ما کاری ندارند‌. این همان منطق منافقان است که جبهه حق را متهم به بی‌ عقلی می‌ کردند.

اسلامی افزود: صلح از طریق قدرت که دشمنان آن را مطرح می کنند به این معناست که یا باید تسلیم شوی یا با زور تو را مطیع می‌ کنند، برای نمونه عربستان متحد راهبردی آمریکا است، اما پنجاه درصد ذخایر مالی‌ اش را در خدمت سیاست‌ های واشنگتن هزینه می‌ کند و اوکراین هم با داشتن زرادخانه‌ ای قوی، تسلیم شد و اکنون بخشی از خاکش از دست رفته است.

این مراسم در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فریمان برگزار شد.