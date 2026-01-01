پخش زنده
یکی از شیوههای رایج تولید نمایشنامههای رادیویی، اقتباس از دیگر آثار هنری بهویژه متون مکتوب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، زبان فارسی به دلیل برخورداری از منابع ادبی کهن و غنای فرهنگی، ظرفیت بالایی برای این نوع تولیدات دارد و نمایشنامهنویسان رادیویی در فرایند اقتباس باید در عین خلاقیت، بر انتقال درست مفاهیم اصلی اثر مبدأ تأکید داشته باشند.
ایوب آقاخانی، نویسنده، کارگردان و بازیگر، با حضور در استودیو شبکه خبر با رد این دیدگاه که اقتباس ادبی در رادیو به اثر اصلی لطمه میزند، اظهار کرد: نمایش رادیویی از آغاز شکلگیری خود در جهان، بهویژه از سال ۱۹۲۴، بر پایه اقتباس بنا شده و بیش از ۸۰ درصد آثار نمایشی رادیویی در جهان اقتباسی هستند.
وی با اشاره به پیشینه اقتباس در تاریخ هنر نمایش افزود: حتی در یونان باستان نیز نخستین آثار نمایشی برگرفته از داستانهایی بودند که بهصورت سینهبهسینه منتقل میشدند و اقتباس همواره یکی از پایههای شکلگیری درام بوده است.
به گفته آقاخانی، اقتباس امروز نیز حلقهای مهم و گاه مغفول در درام معاصر، بهویژه در سینما و تئاتر به شمار میآید.
این نویسنده و کارگردان با تأکید بر ظرفیت خیالانگیز نمایش رادیویی گفت: نبود تصویر در رادیو نه تنها یک ضعف نیست، بلکه امکان خیالپردازی گستردهتری را برای مخاطب فراهم میکند و شنونده میتواند فضاها و شخصیتها را متناسب با زیست فرهنگی و ذهنیت خود بازآفرینی کند.
وی اقتباس رادیویی «کنت مونتکریستو» را نمونهای از این ظرفیت دانست.
آقاخانی در ادامه با اشاره به موضوع «دخل و تصرف» در اقتباس افزود: اقتباس بهمعنای انتقال اثر از یک قالب به قالبی دیگر است و این جابهجایی، بهطور طبیعی نیازمند تغییرات نسبی است ، وفاداری مطلق تنها یکی از اشکال اقتباس محسوب میشود و سایر شیوهها نیز هویت مستقل و قابل دفاع دارند.
وی هدف از اقتباس آثاری مانند «کنت مونتکریستو» را آشنایی مخاطب ایرانی با ادبیات جهان، ترویج کتابخوانی و برجستهسازی مفاهیمی همچون عدالتخواهی، صبوری و ایستادگی در برابر ظلم عنوان کرد و افزود: این مفاهیم، گزارههایی جهانی و همچنان ضروری برای جامعه ایرانی هستند.
این هنرمند آثار ادبی ایران را نیز به دلیل ریشه داشتن در فرهنگ و جغرافیای بومی، بستری مناسب برای اقتباس رادیویی دانست و گفت: آثاری مانند «آتش بدون دود» مرحوم نادر ابراهیمی نشان دادهاند که ادبیات ایرانی، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به نمایشهای موفق رادیویی دارد؛ هرچند چالشهایی مانند مسائل حقوقی و کپیرایت، گاه مانع توجه گستردهتر به این آثار میشود.
آقاخانی در پایان با اشاره به تفاوت اقتباس از داستان و نمایشنامه گفت: آثاری که تنوع رویدادگاه بیشتری دارند، معمولاً برای نمایش رادیویی جذابیت بیشتری ایجاد میکنند، اگرچه بسیاری از آثار نمایشی کلاسیک از جمله آثار شکسپیر نیز با اقتباس مناسب، قابلیت موفقیت در رادیو را دارند.