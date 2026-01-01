پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه، خواستار رفع ایرادات اعلامشده از سوی یونسکو و تسریع در تکمیل پرونده ثبت این بنای تاریخی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی گفت: احیای فضای پیرامونی، تدوین برنامههای حفاظتی و همکاری دستگاههای مرتبط برای ثبت جهانی این اثر، ضروری است.
وی افزود: ثبت جهانی مسجد جامع میتواند نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری استان در سطح ملی و بینالمللی داشته باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان نیز اعلام کرد: آذربایجانغربی هماکنون ۶ اثر ثبت جهانی دارد و پرونده مسجد جامع ارومیه و روستای حسنلو نقده در حال پیگیری و رفع نواقص برای ثبت نهایی هستند.