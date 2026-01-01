به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار حسن نوعی اقدم، نقده را شهر وحدت و ایثار خواند و افزود: دشمن از اول روی اقوام تمرکز کرده است و با ایجاد تفرقه و بر هم زدن وحدت می‌خواهد به خواسته‌های خود برسد، این شهرستان تجلی‌گاه وحدت در کشور است ومردم این دیار بار‌ها این وحدت و انسجام را ثابت و به همه نشان داده‌اند.

وی دربخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امام و راهبر ما پاسداران خود را خادم مردم تربیت کرده است افزود: برای اینکه غبار غم بر چهره یک کودک ایرانی ننشیند ما جانمان را فدا می‌کنیم.

همرزم سردارحاج قاسم سلیمانی با اشاره به پیروزی انقلاب در سال ۵۷ تصریح کرد: استکبار میخواست بر ما مسلط شود که بنیانگذار انقلاب اسلامی با درایت و هدایت مردم انقلاب را به پیروزی رساند تا ما استقلال و عزت داشته باشیم، چرا که استکبار ابتدا مردم مستعمره را خوارو خفیف می‌کند و بعد می‌کشد.

وی با بیان اینکه ما ایرانیان با جان و مال در مقابل تمامی تهدیدات ایستادیم ادامه داد: امروز ما سرامد مردان آزاده جهان هستیم که بسیاری از کشور‌ها از ما و انقلاب ما الگو برداری کرده‌اند و در مقابل تهدیدات استکبار جهانی می‌ایستند.

سردار حسن نوعی اقدم با اشاره به اتفاقات اخیر و جنگ ۱۲ روزه ادامه داد: آمریکا با بهانه‌های مختلف میخواست موشک‌ها، تسلیحات و تمام هویت ما و ولایت فقیه را برای مذاکره از ما بگیرد و در حین مذاکره فرماندهان و دانشمندان ما را شهید کردند.

وی ادامه داد: تحلیل گران دنیا می‌گویند رژیم صهیونیستی به هر کشوری ۶ ساعت حمله می‌کرد یک ماه طول می‌کشید پاسخ دهند، اما با تدابیرو درایت مقام معظم رهبری و جایگزین کردن فرماندهان و شلیک موشک‌های به هنگام تمامی معادلات جنگ را تغییر داد.

همرزم سردارحاج قاسم سلیمانی درادامه گفت: در این شرایط تمامی کشور‌های منطقه و آزادیخواهان این اتفاق و مقابله به مثل را دیدند و تحسین کردند و این نشانه اخلاص و وعده الهی برای پیروزی مخلصان ورزمندگان جبهه حق است.

وی در پایان برلزوم تقویت اتحاد، همدلی و انسجام در برابر دشمن تاکید کرد.

رجز خوانی و مرثیه سرایی در مدح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدا از دیگر بخش‌های این برنامه بود.