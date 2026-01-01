پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت تصمیمگیری مبتنی بر داده و بهرهگیری از هوش مصنوعی و ظرفیت علمی دانشگاهها برای بازآفرینی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در کشور تأکید کرد.
وی گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران هماکنون در ۶۰۰ شهر کشور، بازآفرینی بافتهای فرسوده، تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی را پیگیری میکند.
گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی هدف اصلی، توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ساکنان و افزایش مشارکت آنها در نوسازی و مقاومسازی مسکن است.
گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی افزود:بستههای تشویقی طراحی شده در شورای عالی شهرسازی، شهروندان را برای نوسازی و مرمت ساختمانها ترغیب میکند.
همچنین در بافتهای تاریخی، تمرکز بر مرمت و حفظ هویت محلات با همکاری مالکان است و برنامهریزی برای بازآفرینی گسترده این بافتها، نیازمند شناخت دقیق ویژگیهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه است.
استفاده از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین به تصمیمگیری هوشمندانه و کاهش خطا در پروژهها کمک میکند.
جمعآوری و مدیریت دادههای شهری، مبنای سیاستگذاری مؤثر در محلات هدف بازآفرینی خواهد بود.
همکاری با دانشگاهها از طریق پروژههای پایاننامهای و پژوهشهای علمی، کیفیت اقدامات اجرایی را ارتقا میدهد.
پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی نیز در تقویت ظرفیت علمی و فنی پروژهها نقش دارد.
این رویکرد میتواند الگویی برای ادغام فناوری، دانش و مدیریت شهری در بازآفرینی بافتهای ناکارآمد ایران باشد.