به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت:در بامداد امروز درتصادف ۲ خودرو در آزادراه زنجان_تبریز،۶ نفر مصدوم شدند که نیروهای امدادی هلال احمر استان اقدام به امدادرسانی به مصدومان کردند.
حکمت الله هاشمی افزود: در ساعت ۰۳:۰۳ دقیقه بامداد امروز (۱۱ دیماه) گزارشی مبنی بر برخورد خودرو پیکاپ با کامیون در کیلومتر ۸۶ آزادراه زنجان_تبریز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) استان اطلاع داده شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان خاطرنشان کرد: با اعلام این گزارش ۲ تیم امدادی هلال احمر از پایگاه امدادونجات تیرپارک سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.
هاشمی با بیان اینکه این عملیات در ۰۶:۳۳ دقیقه بامداد به پایان رسید، گفت: این حادثه ۶ مصدوم داشت که ۲ مصدوم محبوس در خودرو توسط نیروهای امدادی هلال احمر رهاسازی و جهت ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
وی از هموطنان خواست، در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی بدون محدودیت زمانی در هر ساعت از شبانه روز با شماره ۱۱۲ ندای امداد تماس بگیرند.