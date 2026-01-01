شهردار اردبیل در دیدار با نماینده ویژه وزیر امور خارجه کشورمان خواهرخواندگی این شهر با شهر کربلا را مطرح کرد؛ اقدامی که در صورت تحقق می‌تواند افق‌های تازه‌ای در توسعه روابط فرهنگی، مذهبی و گردشگری میان دو شهر بگشاید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محسن موحدی نماینده ویژه وزیر امور خارجه در جریان سفر به اردبیل از عمارت و موزه شهرداری این شهر بازدید و با محمود صفری شهردار اردبیل گفت‌و‌گو کرد.

در این بازدید و دیدار که رییس و نایب رییس شورای اسلامی شهر اردبیل نیز حضور داشتند، زمینه‌های همکاری‌های بین‌المللی و توسعه روابط خواهرخواندگی اردبیل با شهر‌های مختلف جهان به‌ویژه کربلا مورد بررسی قرار گرفت.

موحدی نماینده ویژه وزیر امور خارجه با تأکید بر اهمیت پیوند‌های فرهنگی و مذهبی میان ایران و عراق، نسبت به روند رسمی پیگیری خواهرخواندگی اردبیل و کربلا در سطح دیپلماسی شهری قول مساعد داد.

وی ادامه داد: تحقق این موضوع می‌تواند به تقویت تعاملات مردمی و فرهنگی میان دو شهر منجر شود.

شهردار اردبیل نیز با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و مذهبی این شهر، آمادگی مدیریت شهری اردبیل برای گسترش همکاری‌ها در قالب تفاهم‌نامه‌های خواهرخواندگی را اعلام کرد.

صفری تصریح کرد: این تعاملات می‌تواند زمینه‌ساز توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی و معرفی بهتر جایگاه اردبیل در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.