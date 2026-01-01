به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سید جلال الدین جوانمردی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر تصرف قطعه‌ای زمین ملی در یکی از روستا‌های بخش رحیم‌آباد شهرستان رودسر و تایید صحت موضوع، ماموران انتظامی شهرستان با حکم قضایی و همراهی کارشناس منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر گفت: در بازرسی از محل مشخص شد فردی سودجو ۱۳۰ متر مربع زمین ملی را به صورت غیرقانونی محصور کرده که بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد.

وی از معرفی متهم ۵۱ ساله این پرونده به مرجع قضائی خبر داد و گفت: چنین زمینی در منطقه بیش از ۳ میلیارد ریال خرید و فروش می‌شود.

سرهنگ جوانمردی با تاکید بر مبارزه جدی نیروی انتظامی با متخلفان اقتصادی، زمین‌خواران و افرادی که به هر نحوی قصد تصرف زمین‌های ملی را دارند، گفت: برخورد پلیس با این متخلفان به طور مستمر ادامه دارد.