فرمانده انتظامی رودسر از رفع تصرف ۱۳۰ مترمربع زمین ملی در یکی از روستاهای این شهرستان در بخش رحیمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سید جلال الدین جوانمردی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر تصرف قطعهای زمین ملی در یکی از روستاهای بخش رحیمآباد شهرستان رودسر و تایید صحت موضوع، ماموران انتظامی شهرستان با حکم قضایی و همراهی کارشناس منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان رودسر گفت: در بازرسی از محل مشخص شد فردی سودجو ۱۳۰ متر مربع زمین ملی را به صورت غیرقانونی محصور کرده که بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمعآوری و رفع تصرف انجام شد.
وی از معرفی متهم ۵۱ ساله این پرونده به مرجع قضائی خبر داد و گفت: چنین زمینی در منطقه بیش از ۳ میلیارد ریال خرید و فروش میشود.
سرهنگ جوانمردی با تاکید بر مبارزه جدی نیروی انتظامی با متخلفان اقتصادی، زمینخواران و افرادی که به هر نحوی قصد تصرف زمینهای ملی را دارند، گفت: برخورد پلیس با این متخلفان به طور مستمر ادامه دارد.