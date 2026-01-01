مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی از خودکفایی در تامین برق خبر داد و گفت: هم اکنون دو واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی در مجموعه به بهره برداری رسیده که ۳۶۶ مگاوات از برق مورد نیاز را تامین می‌کند.





حمید رجب پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، درباره خود تامینی انرژی افزود: برای خود تامینی انرژی روی بلوک ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی سرمایه گذاری کردیم که شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار است.

وی ادامه داد: از این ۵۴۶ مگاواتی ترکیبی، دو واحد گازی را طی دو سال گذشته به بهره برداری رساندیم و اکنون ۳۶۶ مگاوات از برق مورد نیاز را در مجموعه استفاده می‌کنیم.

مدیرعامل این شرکت گفت: واحد بخار مجموعه با ظرفیت ۱۸۰ مگاواتی کلنگ زنی شده و طراحی و مهندسی آن نیز انجام شده که طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته، ظرف ۲۷ ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: با تکمیل ظرفیت ۵۴۶ مگاواتی علاوه بر تأمین پایدار انرژی و برطرف شدن نیاز جاری مجموعه به انرژی، برق مورد نیاز ما در فاز‌های توسعه‌ای نیز برطرف خواهد کرد. چرا که ما روزی که بحث تامین برق در مجموع را آغاز کردیم هم به میزان مصرف انرژی جاری فکر کردیم و هم طرح‌های توسعه‌ای مان را در نظر گرفتیم، لذا یک سیکل ۵۴۶ مگاواتی را هدف گذاری کردیم.

رجب پور با بیان اینکه هم اکنون ما در دو سایز شمش الومینیوم هزار پوندی و ۵۰ پوندی تولید می‌کنیم، گفت: هدف گذاری امسال ما تولید ۱۷۰ هزار تنی شمش آلومینیوم در سال است که طبق برآورد‌ها این میزان تولید امسال محقق می‌شود و برای سال آینده نیز با توجه به زیرساخت‌های که در شرکت آماده کردیم، تولید ۲۰۰ هزار تنی هدف گذاری شده است.

وی درباره میزان تولید شمش آلومینیوم در کشور نیز افزود: در کشور ۴ تولید کننده شمش الومینیوم فعال است که در مجموع حدود ۷۰۰ هزار تن شمش الومینیوم تولید می‌کنند.

مدیرعامل این شرکت آلومینیومی ادامه داد: مصرف کنندگان این شمش‌های الومینیومی نیز در صنایع پایین دستی مانند در و پنجره، پروفیل، بیلت و صنایع بسته بندی و دامنه گسترده‌ای از صنایع دریایی و نظامی است.

وی به محدودیت‌های تولید شمش آلومنیوم در صنایع بالادستی اشاره کرد و گفت: هم اکنون صنایع بالادستی برای تولید شمش دو چالش اساسی دارند، یکی بحث تامین انرژی پایدار است، چون شمش الومینیوم مصرف انرژی بسیار بالایی مانند برق دارد که توی این سال ها، این ۴ شرکت تولید کننده شمش آلومینیوم با مشکلات جدی در این حوزه مواجه شدند.

رجب پور افزود: هرچند که ما در مجموع خودمان با سرمایه گذاری که در احداث نیروگاه کردیم، دو واحد ۱۸۳ مگاواتی گازی را به بهره بردای رساندیم که اکنون در کارخانه تولید شمش در بحث تامین برق خودکفا شدیم و مشکل تامین برق نداریم، اما تولید کنندگان دیگر با چالش جدی در این زمینه مواجه هستند.

وی گفت: چالش دیگر تامین مواد اولیه است، در واقع یکی از پاشنه آشیل‌های تولید شمش آلومینیم تامین مواد اولیه است، به خاطر تحریم‌هایی که صنعت آلومینیوم دارد این چالش مضاعف شده است.

مدیرعامل این شرکت آلومینیومی گفت: چون صدر درصد مواد اولیه تولید شمش آلومینیوم وارداتی است، بویژه که پودر الومینا که ماده اصلی و اولیه تولید شمش آلومینیوم است، وارداتی است و مقدار کمی در داخل تولید می‌شود.

گفتنی است، شرکت آلومینیوم المهدی در سال ۱۳۶۹ با هدف تولید سالیانه ۳۳۰ هزار تن شمش آلومینیوم (در ۳ فاز) در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس فعالیت خود را شروع کرد و اکنون ۱۷۰ هزار تن شمش تولید می‌کند.