وزیر ورزش و جوانان گفت: از زمانی که به وزارت ورزش آمدیم تلاش کردیم روی بحث پروژه‌هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، اقدامات لازم را داشته باشیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه در مراسم افتتاح استخر هندیجان پس از ۱۵ سال چشم انتظاری مردم این شهر، اظهار کرد: در این سرزمین مقدس، استان خوزستان ۲۴ هزار شهید را تقدیم کشور کرد که به این شهدا ادای احترام می‌کنم. از زمانی که ما به وزارت ورزش آمدیم تلاش کردیم روی بحث پروژه‌هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، اقدامات لازم را داشته باشیم. خدا را شکر پروژه هندیجان نیز به لطف خداوند و تلاش مسئولان شهرستانی و استانی به سرانجام رسید.

او ادامه داد: از مجموعه آموزش و پرورش شهرستان، فرماندار و رئیس اداره ورزش و جوانان هندیجان این درخواست را دارم که به برکت کاری که در اینجا انجام شد، موضوع استعدادیابی را برای شنا در شهر هندیجان آغاز کنیم. در رودخانه هندیجان عزیزانی را از دست داده‌ایم، بنابراین باید تلاش کنیم ابتدا با کمک آموزش و پرورش شنا را به بچه‌ها آموزش دهیم تاخانواده‌ها نگران نباشند که فرزندانشان در استخر یا رودخانه دچار مشکل شوند.

وزیر ورزش گفت: در واقع باید آموزش و پرورش، فرمانداری و مجموعه اداره ورزش دست به دست هم دهند و یک کار جهادی صورت بگیرد تا روزی بشنویم هندیجانی‌ها اعلام کنند جوانی را نداریم که در شهر هندیجان شنا بلد نباشد.

او بیان کرد: ظرفیت بزرگی در شهر هندیجان وجود دارد و جزء معدود شهر‌هایی هستید که ۹۰ کیلومتر ساحل دارید. ورزش دنیا در حال تغییر و تحول اساسی است. در بحث ورزش ساحلی اکنون برخی رشته‌ها مثل والیبال ساحلی در حال ورود به المپیک هستند؛ ساحل را انتخاب کرده‌اند و به این معنا است که بچه‌های ما بتوانند در طبیعت ورزش کنند.

دنیا مالی عنوان کرد: دنیا به این فکر کرده است که ورزش ساحلی را توسعه دهد. ضمن اینکه آسیب دیدگی ورزشکاران نیز پایین می‌آید. مهمتر از همه اگر بچه شما یک ساعت در سالن تمرین کند همان کالری را می‌سوزاند که با نیم ساعت ورزش در ساحل خواهد داشت. ورزش ساحلی حتی برای سالمندان نیز مناسب است. باید قدر نعماتی را که داریم بدانیم. ضمن اینکه تلاش می‌کنیم با کمک استاندار خوزستان برای شهر هندیجان سالنی برای بانوان داشته باشیم.