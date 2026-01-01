پخش زنده
با همکاری فرمانداری ایجرود و شرکت آب منطقهای استان زنجان با ایجاد حوضچههای آرامش،پساب صنایع این شهرستان سامان دهی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ بهمنظور کاهش اثرات زیستمحیطی فعالیتهای عمرانی، طرح استفاده از حوضچههای آرامش در کارگاههای ماسهشویی ایجرود اجرایی شد.
نتایج اولیه عملیات پایش نشان میدهد که در منطقه ایجرود حدود ۹ واحد ماسهشویی فعال روزانه بیش از ۴۵۰ مترمکعب پساب شستوشو ایجاد میکنند.
اجرای دستورالعمل جدید میتواند منجر به کاهش ۶۵ درصدی بار آلودگی رودخانه ارکوئین شود و جریان طبیعی رودخانه را به حالت پایدار برگرداند.
این طرح با همکاری فرمانداری ایجرود و شرکت آب منطقهای استان طراحی شده و مرحله پایلوت آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.