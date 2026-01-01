پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در نشست با مشاور نوجوان استاندار گفت: ورود به فعالیتهای اقتصادی در سنین پایین، اقدامی ارزشمند برای رشد فردی، خانوادگی و اجتماعی است و امروز اقتصاد جهان بیش از هر زمان دیگری به دانش، فناوری و خلاقیت وابسته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عبدالعلی کیانمهر با اشاره به تغییر رویکرد اقتصاد جهانی افزود: برخلاف تصور رایج، موفقیت اقتصادی تنها در برخی رشتههای خاص خلاصه نمیشود و حوزههایی، چون نرمافزار، هوش مصنوعی، بازاریابی، مدیریت مالی و اقتصاد دیجیتال به موتورهای اصلی درآمدزایی در دنیا تبدیل شدهاند.
معاون اقتصادی استاندار گلستان با بیان نمونههایی موفق از داخل و خارج کشور، تصریح کرد: بسیاری از کشورها بدون اتکا به منابع طبیعی، با تکیه بر دانش و ایدههای نو به پیشرفت رسیدهاند و استان گلستان نیز با داشتن ظرفیتهای قوی در کشاورزی، بازرگانی، فناوری و ارتباط با بازارهای آسیای میانه میتواند به بستری مناسب برای کارآفرینی نوجوانان تبدیل شود.
کیانمهر بر ضرورت شناخت دقیق بازار، نیازسنجی و مشورت با افراد باتجربه پیش از ورود به هر فعالیت اقتصادی تأکید کرد و گفت: کارهای نمایشی بدون خروجی، راهحل مشکلات نیست؛ باید ایدهها منجر به عمل، اشتغال و ارزش افزوده واقعی شوند.
وی در پایان ضمن اعلام حمایت کامل مجموعه استانداری، از آمادگی برای ایجاد ارتباط نوجوانان با کارشناسان حوزههای نوآورانه، تأمین فضای هماندیشی و پشتیبانی از طرحهای دارای برنامه و نتیجهمحور خبر داد.